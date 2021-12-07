Завдав сім ударів: на Львівщині чоловік ледь не зарубав сокирою брата

На Львівщині чоловік ледь не зарубав на очах у старої матері власного брата.

Це сталося в селі Ганки-Кути, що на Львівщині, коли один із синів літньої жінки напав на власного брата в ліжку.

За словами жінки, її син вдарив власного брата сокирою тричі. Нікому з сусідів і на думку не спадало, що хтось із синів може зробити подібне.

У кімнату мати прибігла, коли почула звуки. Після цього чоловік вийшов на вулицю, помив свою зброю та пішов додому через все село до сусіднього міста. У потерпілого медики виявили рубані рани голови, передпліччя та стегна.

На щастя, стан пораненого, якого госпіталізували, є стабільним. Місцеві мешканці були здивовані сваркою між двома братами, оскільки ті завжди жили дружними.

Чоловікові, який ледь не зарубав свого брата, загрожує до 15 років в’язниці. Його мати сподівається, що брат постраждалого стане на ноги після звірячого нападу.