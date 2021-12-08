У селі Іванівка Черкаської області на водія швидкої допомоги серед ночі напав розлючений чоловік та пошкодив електроніку автомобіля.

Після інциденту бригада більше не змогла виїжджати на виклики. На ремонт автомобіля тепер необхідно витратити 6-7 тис. грн.

Напад стався уночі 8 грудня, коли фельдшер та водій поверталися до станції після надання допомоги чоловікові з нападом бронхіальної астми.

Коли автомобіль виїжджав із сільської вулички, до карети швидкої підбіг чоловік, відчинив двері й почав кричати на водія, щоб той не розвертався в цьому місці.

Місцевий житель спробував витягнути водія з автомобіля за одяг, а коли останній почав чинити опір, спробував витягти ключі, щоб зупинити автівку.

Зрештою нападник пошкодив електроніку автомобіля, виламавши внутрішню систему керування склоочисниками та зовнішніми світловими приладами автомобіля.

– Це сталося уночі, ще й дощ ішов, нічого не видно було. Так, я розвертався на вулиці, але я не заїжджав на подвір’я того чоловіка. Чому він так відреагував, мені незрозуміло. Ґудзики на одязі я пришию, а от з електронікою автомобіля все не так просто – авто вийшло з ладу. Приїжджаєш рятувати людині життя, а через такі випадки медична допомога може знадобитися самому, – розповідає водій швидкої.

Поліцію на місце події викликав фельдшер. Наразі медики мають намір притягти нападника до відповідальності.

Джерело: Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради

Фото: Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради