Не помила посуд: на Прикарпатті чоловік забив подругу палицею, а тіло викинув на вулицю

На Івано-Франківщині чоловік жорстоко вбив 41-річну жінку, а тіло загорнув у простирадло і разом з другом викинув на вулицю.

Інцидент стався у Коломиї. Першими тіло закатованої жінки під парканом побачили перехожі, які й викликали медиків. Проте реанімувати її було уже пізно.

Того ж дня правоохоронцям вдалося дістати відео з камер спостереження: о 5.00 ранку на вулиці з’явилися силуети двох чоловіків, які прямо перед об’єктивом волокли тіло жінки в простирадлі.

Двоє підозрюваних – близький друг і знайомий загиблої жінки. Саме до нього пара прийшла у гості, однак у розпал застілля між ними виник конфлікт.

– Жінка не хотіла варити їсти і мити посуд. Дерев’яною палицею та кулаками їй завдали декілька ударів по голові. Зрозумівши, що вона померла, підозрюваний спільно із власником житла замотали тіло в простирадло, винесли його на вулицю і залишили біля огорожі, – розповіли у поліції.

53-річного “друга” вбитої затримали, наразі він перебуває у СІЗО. За приховування злочину кримінальна відповідальність (до трьох років ув’язнення) світить і 48-річному господарю будинку.