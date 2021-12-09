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У Києві суд оштрафував жінку на 17 тис. грн за проїзд у маршрутці без Covid-сертифіката

Марія Степанюк редактор стрічки
пасажири в автобусі

Святошинський районний суд Києва оштрафував жінку за проїзд у маршрутці міжміського сполучення без Covid-сертифіката або негативного ПЛР-тесту.

Відповідне рішення суду розмістили у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У документі йдеться, що 26 жовтня приблизно о 12.30 жінка була пасажиром мікроавтобусу Volkswagen, який здійснював міжобласне сполучення Київ-Луцьк.

Пасажирка була без наявності негативного результату тестування на Covid-19 або документа, що підтверджує отримання курсу вакцинації, чим порушила постанову КМ України №1236.

Патрульні передали складений протокол до суду, а на саме засідання жінка не з’явилася. Суддя врахувала ставлення жінки до скоєного, яке відображено в її письмових поясненнях, та дослідила відеозапис із камери поліції, встановивши, що відповідачка свою провину не визнає та висловлює незгоду зі встановленими правилами перевезень.

За результатами розгляду справи жінку визнали винною у вчиненні адміністративного порушення та зобов’язали сплатити 17 тис. грн штрафу та 454 грн судового збору. Вона може оскаржити ухвалу протягом 10 днів з дня її винесення.

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З 6 грудня 2021 року в Україні починають діяти нові правила карантину, які регулюють відвідування українцями громадських місць, зокрема кафе, ресторанів, спортзалів, готелів, кінотеатрів.

Факти ICTV розповідають, які необхідно мати з собою Covid-документи.

Джерело: ЄДРСД

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