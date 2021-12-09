Внаслідок пожежі, яка сталася ввечері 8 грудня у місті Сторожинець Чернівецького району Чернівецької області, загинув 10-місячний хлопчик, а його дворічний братик зараз в лікарні.

За попередніми даними, причиною стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення у літній кухні.

З відчинених дверцят жарина могла впасти на дрова, що лежали біля печі.

У цей момент двоє братиків були без нагляду дорослих.

Старший хлопчик, помітивши вогонь, злякався і вибіг на вулицю, а менший залишився у візочку в літній кухні.

Займання помітили сусіди і змогли самостійно загасити вогонь за допомогою підручних засобів, оскільки площа була незначна. Рятувальників не викликали.

Проте врятувати життя меншому хлопчику не вдалося. Його тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

Старшого малюка з попереднім діагнозом отруєння чадним газом госпіталізували до дитячого відділення лікарні міста Сторожинець.