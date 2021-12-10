16-річного Андрія Гаслова, якого батько морив голодом, виписали з лікарні додому

Наприкінці листопада 16-річного Андрія Гаслова з Одеси виписали з лікарні. Влітку рідний батько довів його до зневоднення, користуючись порадами “духовного лікування”.

Коли ситуація набула резонансу, соціальні служби подали клопотання про вилучення Андрія з родини. Проте суд вирішив повернути дитину батькові.

Зараз 16-річний підліток вдома, за ним доглядає бабуся. Хлопець прикутий до ліжка: лікарі встановили спеціальні зонди, щоб він міг вживати рідку їжу.

Бабуся запевняє: тепер за онуком доглядають як належить. Та поки жінка розповідає це журналістам, батько хлопця агресивно наказав перестати знімати і навіть зачинив знімальну групу у квартирі.

За деякий час на місце події приїхали поліцейські: після тривалої розмови з ними чоловік вибачився за свої дії і пообіцяв, що не віддасть сина до спецзакладу.

– Я люблю свого сина, як і вся моя родина. Я нікому його не віддам. Навіть якби суд забрав його у мене, якби віддали до дитбудинку, я би ночував під його вікнами, – запевнив батько 16-річного Андрія.

Тим часом служба у справах дітей уже готує апеляцію на рішення суду та вимагатиме вилучення постраждалого підлітка із родини.

Історія Андрія Гаслова

Про те, що в Одесі підліток потрапив до лікарні у важкому стані на фоні зневоднення, стало відомо 20 липня.

Правоохоронці з’ясували, що його батько цікавився так званим духовним лікуванням, тому жорстко обмежував сина у їжі.

Водночас до медиків за допомогою звернувся сам батько: хлопець був настільки виснаженим, що перестав пити воду.

На момент госпіталізації усе його тіло було вкрите гематомами. При зрості 180 см підліток важив лише 28 кілограмів.