Обіцяла вигнання бісів молитвою: у Білій Церкві черницю-шахрайку засудили на 10 років

На Київщині черницю засудили до 10 років в’язниці. Протягом чотирьох років вона збирала гроші на неіснуючий дитячий будинок та обіцяла “вигнання бісів” за фінансову винагороду.

Інцидент стався у Білій Церкві. Представляючись усім матінкою Оленою зі Свято-Покровського монастиря, жінка жебракувала на місцевому ринку.

Шахрайські дії черниці було розкрито після її розповідей про отця Митрофана, який проводить ритуали з вигнання бісів над одержимими.

Жертвою шахрайки стала продавщиця на ринку Білої Церкви. Черниця дізналася, що жінка позичила знайомим велику суму грошей і не може їх ніяк повернути.

Скориставшись цією інформацією, підозрювана запропонувала продавщиці віддати 10% від суми боргу (від $250 тис.) і почала вимагати боргову розписку.

За послуги отця Митрофана і спеціальні молитви псевдомонашка запропонувала їй віддати 10% від суми боргу – від 250 тисяч доларів. І зажадала боргову розписку.

Спочатку матінка Олена взяла у продавщиці $25 тис., згодом – ще $20 тис. Коли жінка зрозуміла, що і цих грошей їй не повернуть, звернулася до поліції. На пошуки черниці пішло майже півроку.

Що вирішив суд

На судових слуханнях жінка відмовляся визнавати свою вину.

Згодом з’ясувалося, що вона працювала бухгалтером в одній з протестантських церков, а її колишній чоловік був священником цієї парафії.

Суд Білої Церкви визнав черницю винною і засудив до 10 років позбавлення волі. Крім цього, з жінки було стягнуто 1,271 млн гривень у якості матеріального та морального відшкодування.

Джерело: ЄДРСР