Внаслідок ДТП вантажівки на півдні Мексики загинули щонайменше 54 людини та ще понад півсотні постраждали. Серед загиблих є жінки та діти.

Трагедія сталася у мексиканському штаті Чьяпас. Відомо, що у вантажівці перебували понад 100 людей, які, як вважається, були мігрантами з країн Латинської та Центральної Америки. Аварія сталася після того, як вантажівка на крутому повороті перекинулася та врізалася у пішохідний міст.

#ÚLTIMAHORA | 20 personas murieron, en su mayoría migrantes, luego de que un tráiler se impactara contra una estructura en #TuxtlaGutiérrez, #Chiapas Se habla que los fallecidos estaban siendo transportados en la caja del tractocamión cuando ocurrió el percance. pic.twitter.com/o05goNkLmO — Azucena Uresti (@azucenau) December 9, 2021

Місцеві чиновники повідомили, що причиною аварії могло стати перевантаження трейлера мігрантами.

Офіс генерального прокурора Мексики заявив про 54 загиблих, а місцеві чиновники повідомили, що ще понад 50 людей отримали поранення, з них близько 40 осіб у важкому стані доставлені до місцевих лікарень.

Al menos 49 migrantes que viajaban en un tráiler perdieron la vida en Chiapas luego que el vehículo volcó, confirmó Protección Civil estatal.

Daniel Díaz pic.twitter.com/8AeEerAA5r — REFORMA Nacional (@reformanacional) December 9, 2021

ЗМІ повідомляють, що це одна із найбільших смертельних трагедій з мігрантами у Мексиці з моменту вбивства 72 мігрантів у 2010 році наркокартелем Зетас у північному штаті Тамауліпас.

Голова управління цивільної оборони штату Чьяпас Луїс Мануель Морено повідомив, що жертви були іммігрантами з Центральної Америки, хоча їхня національність ще не підтверджена. Морено додав, що деякі з тих, хто вижив, сказали, що вони з Гватемали.

#ULTIMOMINUTO | Se accidenta camión con indocumentados, varios muertos y heridos, carretera Chiapa de Corzo – #Tuxtla Gutiérrrez pic.twitter.com/mjQEKEDeRC — ChiapasEnTi (@ChiapasEnTi) December 9, 2021

Рятувальники, які першими прибули на місце події, повідомили, що у вантажівці, коли вона розбилася, було ще більше мігрантів, які втекли, боячись бути затриманими міграційною службою. Один з медиків зазначив, що деякі з тих, хто втекли в навколишні райони, були закривавлені або в синцях.

Ті, хто розмовляв із тими, хто вижив, сказали, що мігранти розповіли, що сіли у вантажівку в Мексиці, поблизу кордону з Гватемалою, і заплатили від $2 500-3 500 за транспортування до центрального мексиканського штату Пуебла. Опинившись там, вони уклали б контракт з іншою групою контрабандистів, щоб вони доставили їх до кордону США.

Протягом останніх місяців мексиканська влада намагалася перешкодити мігрантам йти великими групами до кордону США, але нелегальний і незаконний потік мігрантів продовжується.