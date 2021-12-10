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Понад 50 осіб загинули: у Мексиці перевернулася вантажівка з мігрантами

Марія Степанюк редактор стрічки
Аварія у Мексиці

Внаслідок ДТП вантажівки на півдні Мексики загинули щонайменше 54 людини та ще понад півсотні постраждали. Серед загиблих є жінки та діти.

Трагедія сталася у мексиканському штаті Чьяпас. Відомо, що у вантажівці перебували понад 100 людей, які, як вважається, були мігрантами з країн Латинської та Центральної Америки. Аварія сталася після того, як вантажівка на крутому повороті перекинулася та врізалася у пішохідний міст.

Місцеві чиновники повідомили, що причиною аварії могло стати перевантаження трейлера мігрантами.

Офіс генерального прокурора Мексики заявив про 54 загиблих, а місцеві чиновники повідомили, що ще понад 50 людей отримали поранення, з них близько 40 осіб у важкому стані доставлені до місцевих лікарень.

ЗМІ повідомляють, що це одна із найбільших смертельних трагедій з мігрантами у Мексиці з моменту вбивства 72 мігрантів у 2010 році наркокартелем Зетас у північному штаті Тамауліпас.

Голова управління цивільної оборони штату Чьяпас Луїс Мануель Морено повідомив, що жертви були іммігрантами з Центральної Америки, хоча їхня національність ще не підтверджена. Морено додав, що деякі з тих, хто вижив, сказали, що вони з Гватемали.

Рятувальники, які першими прибули на місце події, повідомили, що у вантажівці, коли вона розбилася, було ще більше мігрантів, які втекли, боячись бути затриманими міграційною службою. Один з медиків зазначив, що деякі з тих, хто втекли в навколишні райони, були закривавлені або в синцях.

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Ті, хто розмовляв із тими, хто вижив, сказали, що мігранти розповіли, що сіли у вантажівку в Мексиці, поблизу кордону з Гватемалою, і заплатили від $2 500-3 500 за транспортування до центрального мексиканського штату Пуебла. Опинившись там, вони уклали б контракт з іншою групою контрабандистів, щоб вони доставили їх до кордону США.

Протягом останніх місяців мексиканська влада намагалася перешкодити мігрантам йти великими групами до кордону США, але нелегальний і незаконний потік мігрантів продовжується.

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Джерела: The Guardian, ВВС, ABC News

Фото: Getty Images

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