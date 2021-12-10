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Пожежа у центрі Києва: горять склади, рятувальники евакуювали шість осіб

Валентина Летяк редакторка стрічки
Пожежа у центрі Києва

У центрі Києва близько 13.15 почалася пожежа в офісно-складській будівлі по вулиці Льва Толстого, 67 (Солом’янський район). Попередньо, жертв та постраждалих немає.

Займання виникло на другому поверсі складського приміщення. Площа пожежі сягає 200 кв. м.

Рятувальники, які прибули на виклик, по висувній драбині евакуювали шість осіб.

Бійцям ДСНС вдалося локалізувати пожежу о 14.56, ліквідація наразі триває.

До гасіння пожежі залучено шість одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 28 чоловік особового складу.

Згодом стало відомо, що о 15.32 займання ліквідовано. Правоохоронці встановлюють причини та обставини виникнення пожежі.

Пожежа у центрі Києва
Пожежа у центрі Києва
Пожежа у центрі Києва
Пожежа у центрі Києва
Пожежа у центрі Києва
Пожежа у центрі Києва
Пожежа у центрі Києва: горять склади, рятувальники евакуювали шість осіб / 3 фотографии

З початку 2021 року в Україні сталося 77 493 пожежі, в яких загинуло 1 569 людей, постраждало – 1 258. Окрім того, врятовано 1 641 особу.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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