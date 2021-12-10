Україна ініціює екстрадицію бойовика, який катував полонених в Ізоляції

Євген Бражніков, який підозрюється у тортурах полонених українських військовослужбовців на території таємної в’язниці Ізоляція, що у Донецьку, перебуває у Франції.

Про це на останньому засіданні суду сказав адвокат.

У свою чергу, начальник департаменту військових злочинів Офісу генпрокурора Юрій Рудь заявив про намір ініціювати розшук Бражнікова вже на наступному засіданні суду і добиватися від офіційного Парижа його екстрадиції в Україну.

– Бражников не втече від відповідальності. Те, що він перебуває за кордоном, не допоможе йому уникнути покарання, яке визначить суд, – наголосив Рудь.

Він також висловив упевненість, що Україна зможе повернути Бражнікова із Франції.

Зазначимо, Бражніков потрапив у полон до бойовиків, а на підконтрольну Україні територію повернувся після обміну у грудні 2019 року.

Після повернення з полону з’ясувалося, що чоловік активно співпрацював із російськими найманцями та катував українців в Ізоляції.

Нагадаємо, раніше журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв розповів, що його колегам вдалося знайти докази того, що Ізоляція може бути підконтрольна Федеральній службі безпеки Російської Федерації.

За його словами, під час розслідування виявили російські паспорти трьох бойовиків.

За словами журналіста, він прочитав книгу Стаса Асєєва та зрозумів, що його справу необхідно довести до міжнародного кримінального суду.