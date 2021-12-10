Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події

Україна ініціює екстрадицію бойовика, який катував полонених в Ізоляції

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Україна ініціює екстрадицію бойовика, який катував полонених в Ізоляції

Євген Бражніков, який підозрюється у тортурах полонених українських військовослужбовців на території таємної в’язниці Ізоляція, що у Донецьку, перебуває у Франції.

Про це на останньому засіданні суду сказав адвокат.

У свою чергу, начальник департаменту військових злочинів Офісу генпрокурора Юрій Рудь заявив про намір ініціювати розшук Бражнікова вже на наступному засіданні суду і добиватися від офіційного Парижа його екстрадиції в Україну.

– Бражников не втече від відповідальності. Те, що він перебуває за кордоном, не допоможе йому уникнути покарання, яке визначить суд, – наголосив Рудь.

Він також висловив упевненість, що Україна зможе повернути Бражнікова із Франції.

Зазначимо, Бражніков потрапив у полон до бойовиків, а на підконтрольну Україні територію повернувся після обміну у грудні 2019 року.

Після повернення з полону з’ясувалося, що чоловік активно співпрацював із російськими найманцями та катував українців в Ізоляції.

Читайте
Били струмом і не давали спати: Куликовський розповів про тортури у в'язниці Ізоляція

Нагадаємо, раніше журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв розповів, що його колегам вдалося знайти докази того, що Ізоляція може бути підконтрольна Федеральній службі безпеки Російської Федерації.

За його словами, під час розслідування виявили російські паспорти трьох бойовиків.

За словами журналіста, він прочитав книгу Стаса Асєєва та зрозумів, що його справу необхідно довести до міжнародного кримінального суду.

Джерело: РБК-Україна

Фото: Dreamstime

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка