Відео конфіскували: у Кривому Розі модель заплатить 850 грн за поширення порно

У Кривому Розі на Дніпропетровщині засудили веб-модель, яка протягом чотирьох років виготовляла порнографічний контент.

Слідчі у рамках досудового розслідування провели “контроль за вчиненням злочину”, придбавши у жінки під нікнеймом Powergirl22 відео порнографічного характеру.

Після висновків експерта жінку викликали на допит, на якому вона повністю визнала свою вину. Усі речові докази (флеш-накопичувач і дві веб-камери) було вилучено.

– Свої дії підозрювана пояснила намаганням отримати прибуток, щиро розкаялася, просила суворо її не карати, – йдеться у вироці суду.

Зазначається, що жінка одна виховує малолітнього сина і проживає без чоловіка.

8 грудня її визнали винною за ст. 301 ч. 2 (Виготовлення і збут порнографічних предметів) КК України.

Згідно з рішенням суду, жінка зобов’язана виплатити 850 грн штрафу, а також понад 1,6 тис. гривень за залучення експерта для проведення судово-мистецькознавчої експертизи.

Джерело: ЄДРСР