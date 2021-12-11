Змусили копати могилу на цвинтарі: за катування жінки в Миргороді засудили трьох сусідів

У Миргороді на Полтавщині засудили трьох чоловіків, які навесні 2020 року жорстоко побили свою сусідку і змусили її копати яму біля могили самогубці. Жінка дивом змогла вибратися з могили і втекти додому.

Поки тривало слідство, кривдники 58-річної Ніни Рудченко залишалися на волі, тому вона змушена була переїхати до родичів.

Жінка пригадує, як у березні минулого року прийшла у гості до своєї подруги Вікторії. Саме тоді до хати залетіли сусіди – двоє братів та їхній родич.

Чоловіки без жодних попереджень і розмов почали наносити удари обом жінкам, після чого виволокли свою головну жертву з будинку сусідки і повели на цвинтар.

Закривавленій жінці дали до рук лопату і змусили копати яму прямо біля могили самогубці. Як до смерті налякана Ніна Іванівна вибирається із власноруч викопаної могили, чоловіки спостерігали з-за кущів, після чого пішли геть.

– Коли вона прибігла додому, підняла голову догори, то з вух у неї посипалася земля. Жінці 57 років, як це дійти до такого, щоб так сильно побити, – згадує страшний вечір сестра Ніни Іванівни Людмила.

Причиною такого звірства стала багаторічна сусідська ворожнеча. Матір братів, що познущалися над Ніною Іванівною, звинувачувала її родину у крадіжці мішків з картоплею та зникненні вівчарки.

Що вирішив суд

Ознайомившись із результатами слідства, прокурор попросив дати найбільші терміни ув’язнення для усіх трьох підсудних. Натомість адвокати запевняли суддю – ніякого катування не було, сусіди просто заходили у гості.

Весь цей час Ніна Іванівна стримувала свій страх, оскільки у залі суду їй доводилося сидіти одразу за своїми горе-сусідами.

Обвинувачені одноголосно визнали, що побиття жінки було, однак найсильніше бив старший брат. Саме йому, згідно з рішенням суду, наступні вісім років доведеться провести за ґратами.

Інші двоє отримали п’ять та шість років позбавлення волі. І хоч тепер усі троє довгий час не з’являтимуться в селі, 58-річна жінка не планує повертатися у ріне село. Тепер жінка боїться помсти їхніх родичів.ї