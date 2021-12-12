У Харківській області з вини п’яного водія сталося ДТП біля супермаркету. Автомобіль КІА на швидкості влетів у Ладу, після чого його відкинуло в бік супермаркету.

Інцидент стався вранці 11 грудня у місті Лозова. Повертаючись з вечірки, нетверезий водій здійснив поворот ліворуч на заправку.

Не розминувся з Ладою: на Харківщині п’яний водій KIA влетів у супермаркет / 4 фотографии

Цієї миті на своїй смузі проїжджав автомобіль Лада. Внаслідок зіткнення КІА опинилося на сходах, що ведуть до одного із магазинів міста. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Правоохоронці, які приїхали на виклик, склали на горе-водія два адмінпротоколи за ч.1 ст.130 та ст.124.

Йдеться про порушення правил дорожнього руху та керування авто у станні алкогольного сп’яніння.