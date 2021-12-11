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Тіло вагітної жінки, яка зникла напередодні з чоловіком, знайшли у ставку

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Тіло вагітної жінки, яка зникла напередодні з чоловіком, знайшли у ставку

У Житомирській області водолази після кількох днів пошуків виявили у ставку тіло вагітної жінки, яка зникла раніше разом із чоловіком. Його витягли з водоймища напередодні.

За даними рятувальників, подружня пара ще 4 грудня вирушила рибалити на водойму в селі Парипси Попільнянського товариства Житомирської області.

– Сьогодні до прибуття водолазів на місці події працювали 4 човни з рятувальниками та місцевими жителями. На одному із них близько 12.20 рятівнику вдалося зачепити на рибальський гачок верхній одяг загиблої, – йдеться у повідомленні.

Тіло жінки допомогли дістати на поверхню та доставити на берег водолази. Обставини події ще встановлюються.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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