У місті Охтирка Сумської області сталася пожежа на вулиці Гусинській у приватному житловому будинку, де мешкала багатодітна родина.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, сусіди побачили, що горить покрівля будівлі, та викликали рятувальників.

В обладнаному під котельню приміщенні, в якій розташований твердопаливний котел, спалахнув вогонь. Полум’я охопило ділянку покрівлі, яка перебувала над ним.

Матір та п’ятеро дітей 2020, 2017, 2014, 2012 та 2010 років народження змогли вчасно вийти з будинку в безпечне місце.

Рятувальникам вдалося розібрати металеве покриття даху, щоб мати можливість загасити осередок спалаху вогню. Вони локалізували та згодом ліквідували полум’я, не допустивши його подальшого поширення на житлові кімнати та весь будинок.

За попередніми даними, ймовірна причина – порушення правил пожежної безпеки під час влаштування та експлуатації печі.

На щастя, постраждалих немає. Рятувальники закликали громадян бути обережними, наглядати за станом обігрівальних приладів та вчасно ремонтувати всі несправності.