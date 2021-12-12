У місті Новояворівськ (Львівська область) десять дітей поскаржилися на погане самопочуття. Згідно з попереднім діагнозом, йдеться про отруєння невідомою речовиною.

Про інцидент поінформували в Департаменті з питань цивільного захисту Львівської обласної держадміністрації.

Подія сталася в суботу, 11 грудня, після хокейного матчу, що проходив на Льодовій арені в Новояворівську.

Загалом на погане самопочуття медикам поскаржилися десять дітей. Четверо з них госпіталізовані та перебувають у задовільному стані.

– Всього до приймального відділення Новояворівської районної лікарні ім. Ю. Липи Яворівського району зі скаргами на погане самопочуття звернулися десять дітей, з яких госпіталізовано чотири дитини у задовільному стані з попереднім діагнозом – отруєння невідомою речовиною, – зазначили в департаменті.

Інформація про отруєння дітей надійшла близько 21.00 суботи. З’ясувалося, що вдень діти відвідали матч Молодіжної хокейної ліги між місцевою командою Галицькі Леви та Соколом з Києва.

Наразі з’ясовуються причини отруєння дітей та всі обставини. За фактом інциденту поставлені до відома відповідні служби.

На початку вересня отруїлися понад 90 дітей однієї із загальноосвітніх шкіл Хмельницького. 16 з них були госпіталізовані. Згодом з’ясувалося, що масове отруєння дітей спровокувала бактерія золотистого стафілокока (її виявили в працівників персоналу харчоблоку). У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом недотримання санітарних норм у школі.

Нещодавно в Тернополі 13-річна дівчинка отруїлася консервованими грибами. Дитину лікували у реанімаційному відділенні місцевої лікарні та знімали інтоксикацію.

А в Одесі школярка отруїлася солодким напоєм, змішаним із антисептиком. Зараз її здоров’ю вже нічого не загрожує.

Джерело: Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, ZAXID.NET