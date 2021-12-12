У селі Іванівці в Івано-Франківській області сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали чотири людини.
За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, на дорозі не розминулися два легкові автомобілі.
Коломийські рятувальники за допомогою спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу САРМ від’єднали клеми автомобільних акумуляторів.
В аварії травмувалися чотири людини. Медичні працівники госпіталізували постраждалих до місцевого лікувального закладу.
Негода в Україні
Через негоду в Україні на автодороги почали падати дерева, а транспортні засоби застряють у заметі.
Зокрема, у селі Пуків на трасу М-12 впало дерево. Рятувальникам вдалося його розрізати та звільнити проїжджу частину дороги.
Згодом допомога працівників ДСНС знадобилася бригаді медичних працівників. Їхній автомобіль застряг у заметі під час поїздки на виклик.
Рятувальники доставили медиків до хворої людини на пожежній машині, а потім до карети швидкої медичної допомоги, яку відбуксирували на проїжджу частину траси.