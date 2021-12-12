У селі Іванівці в Івано-Франківській області сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали чотири людини.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, на дорозі не розминулися два легкові автомобілі.

Коломийські рятувальники за допомогою спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу САРМ від’єднали клеми автомобільних акумуляторів.

В аварії травмувалися чотири людини. Медичні працівники госпіталізували постраждалих до місцевого лікувального закладу.

Негода в Україні

Через негоду в Україні на автодороги почали падати дерева, а транспортні засоби застряють у заметі.

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Зокрема, у селі Пуків на трасу М-12 впало дерево. Рятувальникам вдалося його розрізати та звільнити проїжджу частину дороги.

Згодом допомога працівників ДСНС знадобилася бригаді медичних працівників. Їхній автомобіль застряг у заметі під час поїздки на виклик.

Рятувальники доставили медиків до хворої людини на пожежній машині, а потім до карети швидкої медичної допомоги, яку відбуксирували на проїжджу частину траси.