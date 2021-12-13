Боліло горло: у Дніпрі дитина отруїлася, наковтавшись пігулок

У Дніпрі патрульні допомогли дитині, яка наковталася пігулок, потрапити до лікарні.

За словами правоохоронців, це сталося вночі у Самарському районі.

Патрульні помітили жінку, яка виходила із таксі з дитиною. Побачивши, що малюк не може стояти без підтримки матері, правоохоронці вирішили дізнатися, у чому справа.

Місцева мешканка пояснила, що пішла до магазину, залишивши сина разом із братом. Повернувшись додому, вона побачила, що малюк погано почувається.

Жінка стверджує, що у шестирічного сина дуже боліло горло, тому він без нагляду матері вирішив самостійно прийняти ліки, наковтавшись пігулок.

– Молодший син пояснив, що його брат проковтнув пігулки, які знайшов у аптечці, – повідомили патрульні.

Жінка викликала таксі, щоб доставити дитину до лікарні. Правоохоронці запропонували допомогу якраз у той момент, коли вони були в дорозі.

У результаті хлопчика швидко доставили до медичного закладу, де його оглянув лікар. За попередніми даними, дитина отруїлася невідомою речовиною.

У зв’язку з цим до квартири жінки вирушила слідчо-оперативна група. За фактом отруєння дитини ведеться розслідування.