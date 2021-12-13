Кримінального авторитета із санкційного списку РНБО засудили на Миколаївщині

На Миколаївщині засудили до шести місяців арешту кримінального авторитета із списку санкцій Ради національної безпеки і оборони.

Громадянин РФ на прізвисько Апті тривалий час мешкає на території України на основі посвідки на постійне проживання.

Слідство встановило, що засуджений погрожував потерпілим за надані ними покази у справі, де він є обвинуваченим.

Окрім того, він значиться у переліку осіб, щодо яких застосовано обмежувальні заходи рішенням РНБО від 14 травня 2021 року, введеного у дію указом президента від 21 травня.

14 травня РНБО запровадила санкції проти кримінальних авторитетів і злодіїв у законі. Зокрема, обмеження стосуються 557 злодіїв в законі і 111 іноземців, які є кримінальними авторитетами.

Всім, хто потрапив у санкційний список, заблокували активи, заборонили в’їжджати на територію України, відмовляють у наданні візи, посвідки на тимчасове або постійне проживання, дозволі на імміграцію, а також у продовженні терміну перебування в Україні і зроблять неможливим отримання українського громадянства.

Джерело: Прокуратура Миколаївської області