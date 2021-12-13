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Мати була на роботі: у Києві 44-річного чоловіка судитимуть за розбещення школярки

Юля Захарченко редакторка стрічки
Мати була на роботі: у Києві 44-річного чоловіка судитимуть за розбещення школярки

У Києві судитимуть 44-річного чоловіка, який розбестив 13-річну доньку своєї співмешканки. У цей час матір дитини перебувала на роботі.

За даними Національної поліції, чоловік залишився вдома з неповнолітньою дівчинкою та розбестив школярку. Дитина розповіла про все матері, проте її співмешканець втік.

Жінка звернулася до поліції. Тривалий час зловмисник переховувався до того часу, поки його не розшукали поліцейські.

44-річного чоловіка затримали правоохоронці. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Поліцейські з’ясували, що правопорушника вже притягували до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків.

Слідчі завершили досудове розслідування та направили матеріали справи з обвинувальним актом до суду. Чоловіка судитимуть за статтею 156 (Розбещення неповнолітніх) КК України.

Правопорушнику загрожує перебування за ґратами терміном до восьми років з можливим позбавленням права займатися певною діяльністю.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime, Нацполіція

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