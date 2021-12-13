У Росії в місті Серпухов Московської області на території жіночого монастиря стався вибух. ЗМІ повідомляють, що постраждали семеро дітей.

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху пораненння дістав 15-річний підліток, якого госпіталізують до опікового центру. Також постраждали ще шестеро неповнолітніх, але госпіталізація їм не знадобилася.

За інформацією Telegram-каналу Baza, вибух улаштував 18-річний Владислав Струженков. Офіційно правооронці повідомили, що бомбу активував 18-річний випускник церковно-парафіяльної школи, не називаючи його ім’я. Відомо, що нападник помер від отриманих поранень.

ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що мотивом злочину могла бути ненависть до педагогів школи та черниць на тлі особистої неприязні. Оскільки начебто під час навчання нападника цькували.

У вересні цього року в російському місті Перм невідомий відкрив стрілянину у Пермському державному університеті. Тоді, за даними Слідчого комітету Російської Федерації, постраждало 11 людей – п’ятеро загинули, шестеро дістали поранень.

Стрілянину в Пермі влаштував 18-річний Тимур Бекмансуров. Свій вчинок він не називав терактом. Але пояснював, що думав про це давно і з 10 класу почав відкладати гроші, щоб купити зброю.

Фото: Zvezdanews