Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події

У Росії в жіночому монастирі стався вибух – постраждали діти

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
У Росії в жіночому монастирі стався вибух – постраждали діти

У Росії в місті Серпухов Московської області на території жіночого монастиря стався вибух. ЗМІ повідомляють, що постраждали семеро дітей.

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху пораненння дістав 15-річний підліток, якого госпіталізують до опікового центру. Також постраждали ще шестеро неповнолітніх, але госпіталізація їм не знадобилася.

За інформацією Telegram-каналу Baza, вибух улаштував 18-річний Владислав Струженков. Офіційно правооронці повідомили, що бомбу активував 18-річний випускник церковно-парафіяльної школи, не називаючи його ім’я. Відомо, що нападник помер від отриманих поранень.

ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що мотивом злочину могла бути ненависть до педагогів школи та черниць на тлі особистої неприязні. Оскільки начебто під час навчання нападника цькували.

У вересні цього року в російському місті Перм невідомий відкрив стрілянину у Пермському державному університеті. Тоді, за даними Слідчого комітету Російської Федерації, постраждало 11 людей – п’ятеро загинули, шестеро дістали поранень.

Стрілянину в Пермі влаштував 18-річний Тимур Бекмансуров. Свій вчинок він не називав терактом. Але пояснював, що думав про це давно і з 10 класу почав відкладати гроші, щоб купити зброю.

Фото: Zvezdanews

Джерела: Интерфакс, Медуза

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка