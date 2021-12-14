У селі Угринів Івано-Франківської області сталася смертельна аварія. На залізничному переїзді зіткнулися пасажирський поїзд і легковий автомобіль.

Рятувальники отримали повідомлення про ДТП 13 грудня о 23:32. На місце прибули рятувальники робіт аварійно-рятувальної частини спеціального призначення, рятувальники Державного пожежно-рятувального поста села Ямниця, а також чергова зміна ОКЦ.

Співробітники ДСНС витягнули з автомобіля тіла двох осіб. Ними виявилися чоловік 1992 року народження та жінка 1985 року народження.

Наразі всі обставини ДТП на Івано-Франківщині з’ясовуються.

На Івано-Франківщині поїзд збив автомобіль: загинули двоє людей / 2 фотографии

Днями серйозна аварія трапилася у Луцьку за участі неповнолітніх. 16-річний водій за кермом легкового авто тікав від поліції, у салоні перебували його однолітки.

Водій Renault Megane проїхав на червоне світло та в’їхав у людей, які у цей час переходили дорогу. Після цього авто врізалося в дерево та дорожній знак.

У результаті ДТП у Луцьку постраждали шість осіб, зокрема 5-річна дитина. Винуватця аварії уже затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

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