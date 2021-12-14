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На Луганщині перекинувся мікроавтобус: один чоловік загинув, семеро постраждали

Людмила Богданова редакторка стрічки
На Луганщині перекинувся мікроавтобус: один чоловік загинув, семеро постраждали

Вранці 14 грудня сталася ДТП неподалік села Оріхове, у Старобільському районі Луганської області. Про це розповіла речниця поліції Луганської області Тетяна Погукай.

6.40 ранку на трасі Чугуєв-Мілове мікроавтобус з пасажирами перекинувся на узбіччя. За попередніми даними, водій автомобіля не врахував дорожньої обстановки – на трасі була ожеледиця.

Внаслідок ДТП у Луганській області загинув один чоловік, шестеро пасажирів і водій дістали тілесні ушкодження.

Постраждалим надали допомогу на місці, двох осіб госпіталізували до лікарні.

На місці працюють співробітники екстрених служб і поліція.

На Луганщині перекинувся мікроавтобус: один чоловік загинув, семеро постраждали / 2 фотографии

13 грудня смертельна ДТП трапилася в Івано-Франківській області. Там пасажирський поїзд на залізничному проїзді зіткнувся з легковим автомобілем.

Рятувальники витягнули з авто тіла двох людей – жінки 1985 року народження та чоловіка 1992 року народження.

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Джерело: Тетяна Погукай

Фото: Тетяна Погукай

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