Заступнику гендиректора одного з державних підприємств концерну Укроборонпром обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання за правопорушення одразу за двома статтями Кримінального кодексу.

Підозру посадовцеві вручили працівники Державного бюро розслідувань через те, що той просив у представника іноземної компанії понад 80 тис. грн за “послугу”.

За ці гроші представник концерну обіцяв посприяти іноземному товариству оборонної промисловості в отриманні позитивної відповіді для експортної операції.

Зокрема, підозрюваний гарантував, що вплине на Державну службу експортного контролю України, надавши листа-роз’яснення про те, що нібито одна з деталей до кулемета не є товаром військового та подвійного призначення й не підлягає експортному контролю.

За скоєне заступнику гендиректора загрожує позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна.

Просив за посередництво 80 тис. грн: представнику Укроборонпрому обрали запобіжний захід / 5 фотографий

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура. Представники ДБР відповідають за оперативний супровід.