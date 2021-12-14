У Туреччині помер український моряк, який кілька тижнів провів у комі

У Туреччині помер український моряк Максим Стовба, який кілька тижнів провів у комі. За попередніми даними, 26-річний чоловік потрапив до реанімації після того, як випив на вантажному судні засіб для дезінфекції.

Видання Milliyet стверджує, що моряк перебував на службі на вантажному судні під іноземним прапором, яке перевозило зерно із Росії до Самсуна.

Українець 28 листопада начебто спершу випив горілки, а потім засіб для дезінфекції.

Після цього його ушпиталили до Самсунського навчально-дослідницького госпіталю, де він згодом впав у кому. 12 грудня моряк, попри зусилля турецьких лікарів, помер у реанімації.

У жовтні цього року за нез’ясованих обставин на борту суховантажу AP ASTAREA у Бангладеш загинули два українських моряки.

За попередніми даними, суховантаж пришвартувався у порту міста Читтагонг. Уточнюється, що обидва моряки нібито загинули один за іншим. Жоден із них не мав захворювань.

Джерело: Milliyet