Дивилися 45 осіб, зокрема її батько: жінка випадково транслювала секс із чоловіком

Мешканка Сполучених Штатів випадково вийшла у прямий ефір у Facebook під час сексу зі своїм чоловіком. За трансляцією онлайн спостерігали 45 осіб, зокрема її батько.

Про цей інцидент вона розповіла у ролику у TikTok, зазначивши, що отримала травму на все життя.

— Рандомно згадала, що минулого року я випадково вийшла у прямий ефір у Facebook, коли була у місті Паунд. 46 людей побачили це, включаючи мого власного батька. Я плакала цілий тиждень. Я думала, що моє життя скінчилося. Мій чоловік досі вважає, що це смішно, – розповіла жінка.

Жінка розповіла, що її тато вів себе так, ніби нічого й не сталося, щойно він зрозумів, що відбувається в прямому ефірі, то вимкнув відео. Вона також додала, що їй пощастило, що її телефон був опущений донизу.

У коментарях вона пояснила, як сталася помилка. Вона сказала, що “чоловік підкрався” до неї, коли вона сиділа у Facebook.

— Я просто не встигла заблокувати телефон, і якимось чином натиснула кнопку для старту трансляції.

Одна з подруг жінки намагалася перервати трансляцію та весь час телефонувати їй. Вона продовжувала це робити і трансляція перервалася.

Користувачі у коментарях під ролимком жінки писали, що вона втілила в життя їхній найгірший страх, а дехто навіть зарікся в майбутньому залишати засоби зв’язку в іншій кімнаті.