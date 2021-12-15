Мати в сльозах бігла назустріч: подробиці пошуку дівчинки з дитсадка у Дніпрі

У Дніпрі чотирирічна дівчинка втекла з дитсадка. Коли за дитиною прийшла хрещена мама, вихователька запевнила жінку, що її вже забрав дідусь.
Після цього до дитячого садочку №28 прийшла матір, яка викликала поліцію. Чотирирічну Кароліну вдалося розшукати менш як за півгодини: дитина самотньо прогулювалася біля одного із торгівельних центрів.
Як зникла дівчинка
Прикрий інцидент обговорюють усі батьки дітей, що відвідують дитсадок №28.
– Я вважаю, що це – недогляд виховательки. Вона просто її відпустила – нібито за нею прийшов дідусь, – заявив один із батьків вихованців садочку.
З’ясувалося, що дівчинка самостійно покинула територію закладу, а вихователі навіть не помітили її зникнення.
Коли за Кароліною прийшли рідні, стало зрозуміло – дитини у садочку немає. Поліцейським вихователька не змогла пояснити того, що сталося.
Реакція дитячого садочку
Чотирирічну дівчинку не догледіла вихователька Тетяна Совєткіна.
47-річна жінка повністю визнала свою вину і запевнила, що того вечора Кароліна просто вискочила з дверей, бо подумала, що за нею прийшов дідусь.
– Сталося непорозуміння. Прийшли за одною дитиною – ім’я таке ж саме. Було темно, і батька однієї дівчинки перепутали з дідусем іншої дівчинки, – заявила вихователька.
Директор НВК №28 Ніла Ломако додає: зникнення дитини троє співробітниць (завідувачка, вихователька та помічниця) отримали догани.
Службове розслідування провели і в управлінні освіти: відтепер заклад поставлено на особливий контроль.
– Стосовно керівника закладу, який безпосередньо відповідає за створення безпечного освітнього середовища в цілому закладі освіти – за результатами розслідування також оголошено догану, – підтвердили у відомстві.
Де знайшли Кароліну
На пошуки чотирирічної дівчинки поліція залучила усі екіпажі міста, які отримали її фото.
Кароліну знайшли вже через 15 хвилин за кілька кварталів від садка. У яскравій куртці з червоним портфелем її помітили перехожі, які й зателефонували поліцейським.
Дівчинка стояла біля трамвайних колій: виявилося, що вона пройшла пішки майже 2 км. Вона охоче заговорила з правоохоронцями і зовсім не виглядала переляканою.
– На запитання, як її звати, вона повідомила – Кароліна. І також додала, що пішла сама з дитячого садка і її ніхто не забирав, вона спокійно гуляла. Сказала, що вийшла, її ніхто не забирав і вона йде додому, – розповіли поліцейські.
Живу та неушкоджену Кароліну повернули матері, яка в сльозах бігла назустріч поліції. Заяву на вихователів вона вирішила не писати.
Реакція батьків вихованців садочку
Батьки багатьох діток, що відвідують дитсадок №28 висловили своє обурення. Після цього дирекція погодилася на те, що дітей будуть віддавати і забирати лише за підписом батьків.
– Я вкрай незадоволений. Ми не раз говорили, що у садочку є багато недопрацювань. А тут виховательці стало лінь спуститися з дитиною донизу і віддати батькам. Зараз ми розписуємось у журналі – я діток своїх здав, я діток отримав назад під розпис, – розповів заявив один із батьків вихованців садочку.
Незважаючи на те, що батьки чотирирічної Кароліни не звертатимуться до поліції, аби покарати вихователів, в управлінні освіти не на жарт зацікавилися садочком.
Якщо таке повториться ще раз – його працівницям загрожуватиме не лише звільнення, а й відповідальність перед законом.