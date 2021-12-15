У Києві правоохоронці розшукали і затримали вандала, який розгромив меморіал Героям Небесної Сотні та воїнам АТО у Первомайську.

Ним виявився 41-річний киянин, якого раніше неодноразово судили за наркозлочини. Чоловік вже отримав повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) КК України.

За скоєне йому загрожує до п’яти років обмеження волі (умовний термін).

Мені заплатили: у Києві затримали вандала, який розгромив меморіал воїнам АТО / 4 фотографии

Правоохоронцям чоловік зізнався, що за розбитий меморіал невідомі особи заплатили йому 1500 грн. Прибувши із Києва до Первомайська, він придбав у місцевій крамниці декілька балонів із фарбою.

Після цього підозрюваний дочекався настання ночі і вирушив до меморіалу, де пошкодив написами меморіальні плити воїнам АТО та молотом відбив частину пам’ятника Героям Небесної Сотні.

Наразі поліція перевіряє усі обставини інциденту. Розшукуються ймовірні замовники, які заплатили за акт вандалізму над меморіалом. Досудове розслідування триває.