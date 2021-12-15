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Син спостерігав і плакав: депутат міськради на Донеччині покінчив життя самогубством

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Син спостерігав і плакав: депутат міськради на Донеччині покінчив життя самогубством

У Селидові Донецької області трагічно загинув депутат міськради. Чоловік вистрибнув з вікна п’ятого поверху на очах свого семирічного сина.

Інцидент стався 15 грудня близько 12.00. До поліції зателефонував сусід, який став свідком самогубства.

За попередньою інформацією, 35-річний чоловік повернувся додому з роботи, без жодних слів підійшов до вікна і вистрибнув.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, загиблим є начальник відділу освіти, депутат міської ради Леонід Осипов. Вони підтвердили, що на світлині, опублікованій поліцейськими, зображено його будинок.

У соцмережах Леонід Осипов також публікував фотографії свого сина, якому станом на зараз сім років.

Поліцейські підтвердили, що з дитиною після трагічного інциденту працюють психологи.

Вирішується питання про внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 (з позначкою Самогубство) КК України.

Правоохоронці перевіряють усі версії події.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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