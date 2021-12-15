Труп знайшли в килимі: під Дніпром затримали військового, який вбив свого товариша

У Новомосковську затримали 32-річного чоловіка, який підозрюється у вбивстві військового. Його тіло, загорнуте у килим, знайшли на узбіччі поблизу селища Губиниха.

Ймовірний вбивця – також військовослужбовець. З’ясувалося, що злочин стався в ніч на 12 грудня в орендованій квартирі у Дніпрі.

Між двома чоловіками виник конфлік, і підозрюваний завдав приятелю численні удари ножем. Внаслідок цього 48-річний військовий загинув на місці.

Щоб уникнути покарання, чоловік вирішив приховати будь-які докази. Для цього він загорнув тіло вбитого у килим та на автомобілі вивіз його за місто.

Кримінальне провадження відкрито за за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Військовому уже повідомили про підозру, досудове слідство триває.

Що сталося

Про те, що під Дніпром у лісосмузі знайшли тіло військовослужбовця, стало відомо 14 грудня.

Встановлено, що військовий проходив службу у військовій частині А1302 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр.

Згодом у поліції підтвердили, що підозрюваний у вбивстві служив із загиблим у одній військовій частині. За даним фактом командир частини А1302 призначив службове розслідування.