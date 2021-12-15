Туман та ожеледиця: рятувальники попереджають про І рівень небезпеки на дорогах 16 грудня

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про те, що у четвер, 16 грудня, у деяких областях України очікуються туман та ожеледиця.

Зокрема, вночі та вранці у західних та східних областях туман, видимість – від 200 до 500 м.

Водночас на заході країни на дорогах сильна ожеледиця, рятувальники оголосили жовтий, перший рівень небезпеки.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків погода у Києві на Новий рік та Різдво у 2022 році буде прохолодною. Окрім того очікується невеликий сніг.

Тим часом в Одесі у період новорічних та різдвяних свят очікується морозна погода, подекуди з опадами.