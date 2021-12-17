Давав гроші і вдягав: на Одещині мати дозволила школярці жити з 43-річним сусідом

В Одеській області розшукують 43-річного чоловіка, який жив і займався сексом з 15-річною дівчинкою. Матір відпустила свою доньку до старшого чоловіка, бо у нього були “всі умови для проживання”.

Інцидент стався у селі Кучурган. Неповнолітню односельчанку 43-річний Олександр примітив ще влітку, коли та разом із матір’ю приходила працювати на його поле. Вже у вересні 15-річна Поліна зібрала речі і переїхала до чоловіка назовсім.

– Ми тут працювали в нього спочатку, а потім вона одна. Отут вона робила йому роботу, він їй за це платив. І так сталося, що вона сюди й переїхала, – зізнається матір Руба Агакішиєва.

Сусіди давно помітили за Олександром пристрасть до малолітніх дівчат. За їхніми словами, раніше з ним мешкала ще одна дівчинка із неблагополучної родини.

– Він (Олександр – Ред.) просто знущався з неї. То виганяв, то пускав до себе. Має доступ до таких дітей, він возить на роботу, у поля, – розповів небайдужий сусід Олександр.

Родина 15-річної Поліни довгий час вірила, що старший чоловік прихистив дитину із багатодітної родини, аби допомогти та підтримати. Матері Олександр розповідав, що Поліна для нього – неначе донька.

– Там є всі умови, розумієте. Він їй навіть гроші дає. А я що? Працюю в полі, заробляю 200 грн, – заявила матір дівчинки.

Однак ситуація змінилася, коли одна із сусідок дізналася, що Поліна живе статевим життям зі своїм старшим співмешканцем. Рідній матері дівчинка про це розповісти не наважилася.

Що кажуть у поліції

Після почутого родина 15-річної школярки написала заяву до поліції. Дівчинку оглянули експерти, правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

У поліції підтвердили, що за скоєне Олександрові світить п’ять років тюрми. Проте коли до його дому навідалися правоохоронці, чоловіка там не було.

За словами сусідів, тепер 43-річний Олександр зможе уникнути відповідальності. Поліція оголосила його у розшук.

Тим часом 15-річну Поліну матір нарешті забрала додому. Розібратися із ситуацією школярці допоможе професійний психолог.