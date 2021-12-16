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Випивали та економили на опаленні: під Тернополем від переохолодження померла родина

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Випивали та економили на опаленні: під Тернополем від переохолодження померла родина

У Тернопільській області у власному будинку від переохолодження померли син та його старенька матір.

Нещасний випадок стався у Кременці. До поліції звернулися занепокоєні сусіди. У будинку навпроти світло було увімкнене впродовж кількох днів.

Коли правоохоронці проникли всередину, було виявлено 80-річну жінку та її 53-річного сина без жодних ознак життя.

Сусіди підтвердили, що матір із сином жили бідно і обоє зловживали спиртними напоями.

При цьому вони намагалися економити на комунальних платежах і не запаслися достатньою кількістю дров на зиму.

Жодних слідів насильницької смерті не було: за словами криміналіста, смерть настала від трьох до п’яти днів тому. За попередніми висновками, родина померла внаслідок переохолодження.

Правоохоронці внесли інформацію про інцидент до ЄРДР згідно із ч.1 ст. 115 (із поміткою Нещасний випадок) КК України.

Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

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