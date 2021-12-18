Не хотіла розчесати волосся: молода матір розповіла, чому задушила свою дворічну доньку

У Києві заарештували 24-річну жінку, яка вбила рідну доньку. Її матір, бабуся загиблої Мілани, розповіла подробиці того страшного дня.

Новина про смерть дівчинки застала Людмилу на роботі: моторошну сповідь 24-річної доньки Юлії їй переказали родичі.

З’ясувалося, що молода матір наважилася на таку жорстокість нібито через каприз дворічної дівчинки. Того ранку Мілана не захотіла розчісувати волосся і робити зачіску.

– Встала, пішла зубки почистила, почала її переодягати, сіла, вдягла підгузник, хотіла зачіску, а вона “Мама, каже, не хочу”. Вона каже “Чого ти така вередлива?” От взяла на цьому ліжку і почала її давити паском, – розповіла бабуся Людмила, не стримуючи своїх сліз.

Після цього 24-річна жінка холоднокровно покинула доньку на дивані, а сама пішла надвір покурити.

Коли повернулася назад і зрозуміла, що дитина мертва, горе-матір зателефонувала в поліцію і зізналася у скоєному.

Проблеми зі здоров’ям

Журналістам бабуся загиблої дівчинки розповіла, що після пологів її донька змушена була перебувати у спецлікарні, оскільки вже декілька років має нестабільну психіку.

Юлія місяцями скаржилася на те, що чує голоси у своїй голові, і навіть намагалася покінчити життя самогубством.

Місяць тому жінку покинув її чоловік, рідний батько дворічної Мілани. За однією із версій, причиною жорстокого вбивства могло стати бажання помститися коханому.

Бабуся підтвердила, що саме у ті дні батько дівчинки хотів навідатися у гості, але, на жаль, живою він її уже не побачив.

Що вирішив суд

На судовому слуханні, де обирався запобіжний захід, 24-річна жінка заявила, що не розуміла і не відчувала, що робить.

Однак ще у день вбивства вона сама зателефонувала до поліції і детально розповіла про все, що відбулося у її домі насправді.

Суддя не повірив у таку амнезію горе-матері і відправив її до СІЗО. На жінку точно чекають ґрати, а от тюремні чи лікарняні – стане зрозуміло після психіатричної експертизи.