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Продала доньку в сексуальне рабство: хмельничанку засудили до 6 років в’язниці

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Продала доньку в сексуальне рабство: хмельничанку засудили до 6 років в’язниці

Хмельницький міськрайонний суд засудив 44-річну жінку, яка намагалась продати рідну доньку в сексуальне рабство. Послуги 15-річної дівчинки вона оцінила у 20 тис. гривень.

Горе-матір затримали ще влітку 2019 року. Тоді слідчі разом із представниками прокуратури та СБУ задокументували факт продажу дитини.

Під час допиту жінка зізналася, що її 15-річна донька мала займатися сексом за гроші в одному із курортних містечок на півдні України.

Також слідчі з’ясували, що матір уже притягували до відповідальності за злісне невиконання батьківських обов’язків.

44-річна жінка не доглядала за своєю донькою, надаючи перевагу тісним зв’язкам з раніше судимими чоловіками.

Продала доньку в сексуальне рабство: хмельничанку засудили до 6 років в’язниці / 4 фотографии

Вирок суду

Під час слідства, яке тривало два роки, горе-матір перебувала під вартою. 14 грудня суд визнав жінку винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми) КК України.

Наступні шість років вона проведе у в’язниці.

Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

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