У Львові мешканців елітної багатоповерхівки розбудив страшний ґвалт. У повітрі стояв нестерпний запах чадного газу, а під вікнами завивали сирени пожежників та медиків.

Дим сочився із квартири на третьому поверсі. Мешканці буквально заклякли від страху, бо там жила молода закохана пара.

Щоб потрапити до квартири, де сталася трагедія, рятувальникам довелося спершу виламувати, а потім ще зрізати вхідні двері.

Побачене всередині буквально не вкладається в голові. У помешканні стояв обгорілий диван, а поруч із ним лежала непритомна молода пара, яка орендувала житло.

Навіть страшно уявити, що їм довелося пережити перед смертю. 28-річна Богдана та на рік молодший В’ячеслав хотіли вибратися із вогняного пекла, але буквально біля самого порога знепритомніли.

Рятувальники разом із медиками ще довго намагалися запустити їхні серця, проте всі реанімаційні заходи були марними.

– За допомогою спецінструменту вогнеборці відчинили двері та виявили поблизу дверей двох людей. Рятувальники винесли людей на свіже повітря. Після проведення реанімаційних заходів, які тривали одну годину, медики констатували смерть людей, – розповів речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Львівської області Ігор Курус.

Квартиру в новобудові, яка стала для них могилою, закохані винаймали другий рік. Богдана працювала майстринею перманентного макіяжу, а В’ячеслав був айтішником.

Незабаром молоді люди планували одружитися. Для їхніх родичів та друзів – це страшна втрата.

– Загорівся якийсь пристрій, який був включений у розетку. Це був не кальян, як спочатку говорили. Він стояв збоку без вугілля. Невідомо, що то за пристрій. Він повністю згорів, хоча виделка від розетки залишилася ціла. І загорівся диван, – розповіла жителька будинку, в якому сталася пожежа.

Цей елітний будинок взагалі міг стати братською могилою, оскільки не спрацювала пожежна сигналізація, розповіли мешканці. У загибелі двох людей звинувачують компанію, яка обслуговує багатоповерхівку.

Надзвичайні новини ICTV зв’язалися із керуючою компанією. У телефонній розмові керівник фірми запевнив, що проблем із пожежною сигналізацією просто бути не може, проте про всяк випадок проведуть розслідування.

– У самій квартирі датчиків, на жаль, немає. Вони є лише на поверхах. Не було задимленості на поверсі, відповідно, датчик не міг спрогнозувати та передати сигнал на пульт про те, що відбувається, – розповів керівник компанії, яка обслуговує будинок, Сергій Бормотько.

Експерти з’ясовують, хто саме винен у смерті закоханих. Мешканці, які не хочуть повторення цієї жахливої трагедії, вимагають ретельно перевірити сигналізацію.