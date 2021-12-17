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У Дніпрі затримали скандального блогера, який плюнув у патрульного

Марія Степанюк редактор стрічки
блогера затримали

У Дніпрі спецпідрозділ Національної поліції затримав блогера, який плюнув у патрульного у Харкові. Про це повідомив у Facebook перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

— Пам’ятаєте блогера, який плював на патрульного у Харкові? Доповідаю по суті: сьогодні у Дніпрі блогер затриманий спецпідрозділами Національної поліції. Вже не має бажання плюватися та поводитися зухвало, – написав він.

Білошицький додав, що за свої дії чоловік відповідатиме перед законом, а саме за ч. 1 ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Наразі йому вручили підозру.

Інцидент із чоловіком стався 4 грудня цього року. Блогер із Дніпра Vitos Dnepr (Віталій Санжаков) на своєму YouTube-каналі та у Instagram виклав відео конфлікту з патрульним, під час якого він плюнув у правоохоронця.

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Фото: Нацполіція

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