Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події

У Краматорську горіла станція швидкої допомоги, один із водіїв в реанімації

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
У Краматорську горіла станція швидкої допомоги, один із водіїв в реанімації

У Краматорську сталася масштабна пожежа в Донецькому обласному центрі екстреної медичної допомоги. Полум’я пошкодило 10 автомобілів швидкої допомоги.

Інцидент стався вранці 17 грудня. На допомогу у ліквідації пожежі було направлено 22 рятувальників та 5 одиниць техніки ДСНС.

– Під час пожежі чотири автомобілі швидкої медичної допомоги було врятовано, два автомобілі повністю знищено та ще чотири автомобілі – пошкоджено, – йдеться у повідомленні.

Силами поліцейських усіх працівників станції евакуювали. На місці інциденту працює слідчо-оперативна група.

Постраждали водії

Подробиці пожежі у Краматорську розповів директор Донецького обласного центру екстреної медичної допомоги Ігор Кіяшко.

За його інформацією, загоряння відбулося у санітарному автомобілі, який стояв у гаражі. Водії швидких першими помітили пожежу, тому кинулися гасити полум’я.

Внаслідок цього постраждало п’ять водіїв, один із яких потрапив до реанімації. Станом на вечір 17 грудня чоловік прийшов до тями: медики підтвердили, що його стан стабілізується.

Наразі Донецький обласний центр екстреної медичної допомоги працює у штатному режимі.

– В оперативній диспетчерській приймаються всі звернення від населення. Бригади виконують виїзди до пацієнтів, які потребують екстреної медичної допомоги без затримок, – йдеться у повідомленні.

Що могло стати причиною пожежі, наразі не повідомляється. Поліцейські відкриють кримінальне провадження після отримання офіційних висновків від ДСНС.

Джерела: Нацполіція, ДСНС

Фото: ДСНС, Нацполіція

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка