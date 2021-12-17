У Краматорську горіла станція швидкої допомоги, один із водіїв в реанімації

У Краматорську сталася масштабна пожежа в Донецькому обласному центрі екстреної медичної допомоги. Полум’я пошкодило 10 автомобілів швидкої допомоги.

Інцидент стався вранці 17 грудня. На допомогу у ліквідації пожежі було направлено 22 рятувальників та 5 одиниць техніки ДСНС.

– Під час пожежі чотири автомобілі швидкої медичної допомоги було врятовано, два автомобілі повністю знищено та ще чотири автомобілі – пошкоджено, – йдеться у повідомленні.

Силами поліцейських усіх працівників станції евакуювали. На місці інциденту працює слідчо-оперативна група.

Постраждали водії

Подробиці пожежі у Краматорську розповів директор Донецького обласного центру екстреної медичної допомоги Ігор Кіяшко.

За його інформацією, загоряння відбулося у санітарному автомобілі, який стояв у гаражі. Водії швидких першими помітили пожежу, тому кинулися гасити полум’я.

Внаслідок цього постраждало п’ять водіїв, один із яких потрапив до реанімації. Станом на вечір 17 грудня чоловік прийшов до тями: медики підтвердили, що його стан стабілізується.

Наразі Донецький обласний центр екстреної медичної допомоги працює у штатному режимі.

– В оперативній диспетчерській приймаються всі звернення від населення. Бригади виконують виїзди до пацієнтів, які потребують екстреної медичної допомоги без затримок, – йдеться у повідомленні.

Що могло стати причиною пожежі, наразі не повідомляється. Поліцейські відкриють кримінальне провадження після отримання офіційних висновків від ДСНС.