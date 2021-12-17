Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі про закарпатського інспектора патрульної поліції, який спровокував смертельну автокатастрофу. Унаслідок ДТП загинули дві людини.

За даними Державного бюро розслідувань, вночі 11 червня 2020 року патрульний разом з друзями поїхав з Ужгорода до Києва. Правоохоронець хотів придбати новий автомобіль.

Вдень наступного дня він пересів на куплену машину та попрямував назад до Ужгорода. Правоохоронець сів за кермо, перебуваючи без відпочинку понад добу.

Вночі пішов дощ, який спричинив погану видимість автодороги. Інспектор виїхав на зустрічну смуху для обгону, проте зіткнувся з мотоциклом. Його водій та пасажир загинули на місці аварії.

Йому обрали запобіжний захід – домашній арешт. Інспектора обмежили у праві керувати транспортом, у нього вилучили посвідчення водія.

Родичі загиблих надіслали цивільний позов на 1 млн 188 тис. грн. Слідчі направили його з обвинувальним актом до суду.

Патрульного звинувачують за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель декількох людей) КК України.

Інспектору може загрожувати тюремне ув’язнення терміном до 10 років з позбавленням права керувати транспортом до трьох років.