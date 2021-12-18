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Негода в Україні: рятувальники попереджають про порушення руху на дорогах

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Негода в Україні: рятувальники попереджають про порушення руху на дорогах

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає, що у неділю, 19 грудня, в Україні очікується сильний поривчастий вітер, ожеледиця та завірюха.

Як уточнюється, пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, при цьому в Карпатах – майже вдвічі більше, 25-30 м/с.

– У Києві та області 19 грудня пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, – попереджають рятувальники.

У більшості областей на дорогах – ожеледь, вдень на північному сході – завірюха та жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, за прогнозом кліматолога температура повітря в січні та лютому 2022 року може бути на два-три градуси вищою, ніж за останні 30 років.

Джерело: ДСНС

Фото: Depositphotos

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