Чернігівські поліцейські перекваліфікували справу за фактом смертельної ДТП у Бахмачі, до якої причетний 54-річний місцевий депутат.

Після примусового відібрання в останнього зразків крові та сечі встановлено, що водій легкового автомобіля перебував за кермом у стані сп’яніння.

Чоловікові вже повідомили про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

Тепер йому загрожує до 10 років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий термін.

Нагадаємо, смертельна ДТП в Бахмачі сталася на вулиці Батуринській близько 20.00 18 грудня.

Водій легкового автомобіля, скоївши наїзд на велосипедиста, намагався залишити місце події, але не впорався з керуванням і з’їхав у кювет.

Травмований велосипедист помер дорогою до лікарні.

Оскільки водій автомобіля категорично відмовився від перевірки на предмет алкогольного чи наркотичного сп’яніння, 19 грудня суд виніс ухвалу про примусове відібрання зразків крові та сечі.

Також поліцейські провели санкціонований обшук в автомобілі затриманого.

Досудове розслідування триває.