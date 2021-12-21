У Києві 39-річний чоловік до смерті побив колишнього коханої

У Києві двоє чоловіків влаштували бійку через жінку.

Мешканці дев’ятиповерхівки, де сталася бійка, викликали на місце поліцію. Однак коли правоохоронці прибули на виклик, виявили закривавлене тіло чоловіка.

– Виявлено труп чоловіка з явними ознаками насильницької смерті. Вивчили детально місце вчинення кримінального правопорушення, а також предмет, яким було вчинено низку смертельних ударів. Предмет, яким було здійснено удари, є дуже специфічним, – повідомив Петро Токар, керівник Святошинського управління поліції Києва.

Медики нарахували на тілі постраждалого низку страшних ран – його закололи заточкою. Ця зброя характерна для тюремних кіл.

Особу загиблого з’ясували швидко. 49-річний Анатолій мешкав у цьому будинку разом із Людмилою та її дітьми, але рік тому пара розійшлася.

– Менш ніж за пів години оперативникам вдалося зрозуміти, хто може бути причетним до скоєння цього кримінального правопорушення. Було проведено невідкладний обшук за місцем мешкання ймовірного убивці та затримано його, – розповів Петро Токар.

Підозрюваним виявився 39-річний Микола – нинішній співмешканець колишньої дружини загиблого.

За версією поліції, Микола побачив, як екс-чоловік ріже на авто Людмили колеса. Чоловік вибіг на вулицю і під час бійки зарізав опонента. Потім він намагався приховати сліди злочину – змив з рук кров та переодягнувся у чистий одяг. Раніше він уже відбував покарання за вбивство.

– Загиблий мені погрожував постійно… Копай собі і дітям могили. Я неодноразово в поліцію писала заяви, виїжджали експерти та забирали серцевину. Він ламав замок і я не могла потрапити у квартиру. А перед цим було повідомленням – “щоразу, коли ти будеш до себе додому йти, ти будеш потрапляти через вікно”. Він не хотів звідси з’їжджати з моєї квартири. У вересні він у присутності моїх батьків та поліції забрав свої речі. І він на той момент мене обікрав, – каже колишня дружина загиблого Людмила.

Коли в Людмили з’явився новий кавалер, Анатолій заспокоївся, принаймні не псував замків і припинив погрожувати, але потім прийшов проколювати колеса.

– Він на меті мав проколоти колесо… Підбігає Коля і проколює йому колесо. Цей, загиблий, бачить, що йому проколюють колесо, починає на нього нападати ззаду, напав і пішла боротьба, яка закінчилась ось так. Він не розумів, що відбулося, він був розгублений. Я кажу: “Що сталося?”. Людина не могла ні слова, нічого сказати, – коментує Людмила.

Колишнього чоловіка коханої Микола вдарив п’ять разів – тому суд не сприйняв це за самозахист і арештував його.