Виписав собі премій на понад 2 млн: раднику міністра енергетики повідомили про підозру

У НАБУ прізвище підозрюваного не повідомляють. Однак з відкритих джерел відомо, що у вказаний період директором ДП Оператор ринку був Володимир Євдокімов.

Раніше він був членом НКРЕКП. Також Євдокімов фігурував у справі щодо запровадження формули Роттердам+.

За два роки до кримінальної відповідальності з корупцію в Україні притягнули понад 5,5 тис. громадян. Серед них – 111 депутатів всіх рівнів.

Про це 9 грудня повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова. За її словами, за 2021 рік збільшилася кількість направлених до суду корупційних кримінальних проваджень.