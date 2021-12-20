Виписав собі премій на понад 2 млн: раднику міністра енергетики повідомили про підозру

Позаштатного радника міністра енергетики та колишнього директора ДП Оператор ринку підозрюють у незаконному заволодінні коштами.
За даними слідства, протягом 2019-2020 років посадовець заволодів 2,15 млн грн, виписавши собі премії, надбавки та заохочення.
20 грудня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) повідомили йому про підозру.
Справу розслідують за ч. 5, ст. 191 ККУ (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Колишньому очільнику ДП Оператор ринку загрожує позбавлення волі на термін від семи до 12 років. Також у разі доведення вини у нього конфіскують майно та позбавлять права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.
У НАБУ прізвище підозрюваного не повідомляють. Однак з відкритих джерел відомо, що у вказаний період директором ДП Оператор ринку був Володимир Євдокімов.
Раніше він був членом НКРЕКП. Також Євдокімов фігурував у справі щодо запровадження формули Роттердам+.
За два роки до кримінальної відповідальності з корупцію в Україні притягнули понад 5,5 тис. громадян. Серед них – 111 депутатів всіх рівнів.
Про це 9 грудня повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова. За її словами, за 2021 рік збільшилася кількість направлених до суду корупційних кримінальних проваджень.
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Фото: ДП Оператор ринку