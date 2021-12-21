На очах дітей: в Ірпені директор дитячого садочку побила виховательку

В Ірпені під Києвом у приватному дитячому садку сталася бійка. Камери спостереження зафіксували, як на очах дітей побилися директорка та вихователька.

Причиною скандалу стало те, що очільниця приватного дошкільного закладу відмовлялася вчасно виплачувати зарплату.

На відео, яке опинилося у відкритому доступі, двох розлючених жінок ледве розборонила кухарка, що почула крики з залу. Більше того, у розпал бійки поміж жінками пробігає маленька вихованка садочку.

Що відомо про скандал

Коли батьки дізналися про бійку між вихователькою та директоркою, почали масово забирати дітей із садочка.

Більшість із них захищають виховательку Інну: сама ж жінка відмовилася коментувати ситуацію і назвала себе не нападницею, а жертвою.

– Директор мені відмовилась давати мою заробітну плату, – підтвердила вихователька.

З’ясувалося, що працевлаштування у приватному садочку було неофіційним, і жінка отримувала свою зарплатню у розмірі 17 тис. гривень готівкою.

За словами Інни, вона попереджала начальницю, що не буде працювати безкоштовно, адже востаннє отримувала зарплатню ще у жовтні.

– Вона до мене підйшла в притул до обличчя, почала кричати, вимовляючи нецензурні слова. Я її від себе відсторонила, після чого, вона вдарила мене в ніс, взяла за волосся і почала бити, – пригадує вихователька.

Інна зазначила, що вирішила спеціально не переходити в іншу кімнату, адже там немає камер. А от директорка садочку Оксана після інциденту пішла у відпустку.

Звинувачення у побитті своєї підлеглої вона назвала справжнім абсурдом.

Реакція батьків

Наразі відомо, що батьки дітей вже написали скарги до поліції та до служби держпраці. Їхньою головною вимогою є позбавлення садочок ліцензії.

– Директорка дуже різко спілкується, не хоче вирішувати питання по-доброму, весь час відмова. Місячний абонемент коштує 6,5 тисяч гривень,- розповіла матір однієї із дівчаток.

Тим часом на відомому сайті вже з’явилося оголошення про продаж цього дитсадка. Директорка Оксана підтвердила, що воно належить їй, а у всіх бідах звинуватила виховательку.

– Так, садочок банкрот, бо з вини вихователя, який влаштував цей конфлікт, багато батьків вирішили більше не відвідувати садочок.

Батьки дітей намагатимуться повернути гроші, сплачені за останній місяць року. Не виключають, що після побаченого у садочку дітей доведеться водити і до психолога.