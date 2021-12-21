Полює на дівчаток у шкільних туалетах: у Львові розшукують ймовірного педофіла

У Львові розшукують чоловіка, який таємно прокрався у школу і намагався розбестити другокласницю у туалеті. Аби залишатися непоміченим, педофіл переодягнувся у жіночий одяг.

Про інцидент у школі №43, що на вулиці Масарика, 9, стало відомо декілька тижнів тому, однак відео з камер спостережень школи з’явилося у мережі лише зараз.

Що відомо про напад на школярку

На кадрах помітно, що невідомий чоловік зайшов до школи без жодних перешкод, адже робоче місце охоронця було порожнім.

З’ясувалося, що підозрюваний у розбещенні зустрів семирічну дівчинку у шкільному туалеті. Там він представився лікаркою і попросив школярку роздягнутися.

На щастя, тієї миті до вбиральні зайшла вчителька, яка помітила, що другокласниця тривалий час була відсутня на уроці. Педофіл перелякався, штовхнув вчительку на підлогу і вибіг зі школи.

Що саме сталося з дівчинкою і чи постраждала вона від дій підозрюваного, наразі невідомо.

Адміністрація школи не коментувала те, що сталося, проте директор запевнила, що наразі ведеться службове розслідування, а другокласниця продовжує відвідувати заняття.

Як заявили журналістам представники міської ради Львова, насправді йдеться про два випадки проникнення у різні школи міста підозрюваним. За попередньою інформацією, чоловіка бачили в одній із шкіл на Сихові.

Усі відеоматеріали вже передано правоохоронцям та Ювенальній превенції Львівщини.

Що кажуть у поліції

Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст.156 (Розбещення неповнолітніх) КК України.

Правоохоронці додають, що з відповідною заявою звернулася безпосередньо матір постраждалої дівчинки.

– Особа зловмисника встановлюються, ми вживаємо усіх можливих заходів для встановлення місця його перебування, – йдеться у повідомленні.

Дати інциденту у школі №43 правоохоронці не розголошують. За даними місцевих ЗМІ, напад на школярку трапився ще 9 грудня, а мати дівчинки написала заяву у Шевченківській відділ поліції 13 грудня.

Якщо вину чоловіка за інкримінованою статею буде доведено, йому загрожує від п’яти до восьми років ув’язнення.