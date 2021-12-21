У зачиненій квартирі: чотирирічна дівчинка кілька днів жила з трупом матері

В Росії врятували чотирирічну дівчинку, яка декілька днів жила в одній квартирі з мертвою матір’ю.

Інцидент стався в одному із населених пунктів Виборзького району, що в Ленінградській області.

Батька у дитини немає, тому долю дівчинки вирішить місцеве управління опіки та піклування.

Що відомо

До поліції звернулися сусіди 40-річної матері, яка перестала виходити на зв’язок і відповідати на дзвінки. Її доньку з тих пір також ніхто не бачив.

З’ясувалося, що жінка працювала у службі таксі та, за словами знайомих, алкоголем не зловживала. Разом із донькою вона жила бідно, іноді могла позичати гроші у сусідів. Рідних у неї не було.

Коли до квартири жінки навідалися правоохоронці, двері їм ніхто не відчинив. Разом зі рятувальниками МНС вони змогли потрапити всередину через вікно.

У кімнаті поліцейські виявили труп матері, а біля неї – живу і неушкоджену чотирирічну дівчинку. Загалом у квартирі панувала антисанітарія, навколо лежали брудні речі та мотлох.

За попередньою інформацією, ознак насильницької смерті на тілі жінки виявлено не було. Поліція розпочала розслідування, причина смерті матері буде встановлена після судмедекспертизи.

Джерело: 47news