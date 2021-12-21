21 грудня в Україні через ліквідацію наслідків загоряння локомотива вантажного поїзда на перегоні Бурштин – Букачівці відстають від графіка п’ять пасажирських потягів.

Ідеться, зокрема, про потяги:

№96 Київ – Рахів (відстає на 2 год. 45 хв.),

№125 Рахів – Миколаїв (на більш ніж 1,5 год.),

№15 Харків – Рахів (на більш ніж 1,5 год.),

№7/8 Київ – Чернівці (на більш ніж 1,5 год.),

№ 701 Чернівці – Львів (на 40 хв.).

Представники Укрзалізниці уточнюють, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Його причини наразі встановлюються.

Також на рух поїздів вплинула ДТП, яка сталася в ніч на 21 грудня на переїзді поблизу станції Івано-Франківськ.

Водій автівки не впорався з керуванням та зіткнувся з огородженням на переїзді. Унаслідок аварії зазнали травм водій автомобіля та троє пасажирів. Їх було госпіталізовано.

Нині Укрзалізниця вживає всіх заходів, щоб у найкоротші терміни ліквідувати наслідки снігової негоди. Зокрема, залізничники очищають від снігу вокзали, станції, колії та платформи.

Пасажирів закликають під час планування поїздок враховувати ускладнення, що можуть виникнути через погодні умови.

Також просять бути уважними та слухати оголошення на вокзалах. У разі виникнення зауважень або пропозицій щодо обслуговування пасажирів слід звертатися до контактного центру за телефоном: 0-800-50-3111.

Наразі АТ Укрзалізниця працює в штатному режимі. На цей момент не зафіксовано затримок пасажирських поїздів через негоду.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця