У Дніпрі затримали 38-річного чоловіка, який жорстоко знущався і катував свою співмешканку.

Інцидент стався у багатоквартирному будинку на вулиці Банківській. До поліції звернулися небайдужі сусіди пари, які близько опівночі почули крики жінки про допомогу.

34-річна сусідка через стіну благала викликати поліцію, періодично чулися глухі удари і нецензурна лайка її співмешканця.

Благала про допомогу в калюжі крові: у Дніпрі 38-річний чоловік катував свою співмешканку / 3 фотографии

Спочатку чоловік не реагував на вимогу правоохоронців відкрити двері, однак згодом впустив їх до квартири.

На підлозі посеред кімнати патрульні побачили заплакану жінку в калюжі крові. Її співмешканець перебував під дією наркотичних речовин.

Медиків, що прибули на виклик поліції, неадекватний чоловік вирішив не впускати. Більше того, він навіть спробував нацькувати на них свого собаку.

34-річну жінку у важкому стані госпіталізували в одну із лікарень Дніпра. За попередньою інформацією, окрім слідів побиття, на її тілі було виявлено опіки.

Правоохоронці успішно затримали нападника і відвезли до відділку. Найближчим часом інциденту буде надано правову оцінку і чоловік отримає повідомлення про підозру.