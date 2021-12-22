Лежала під мостом: в Івано-Франківську знайшли 16-річну Анастасію Галій, вона в реанімації

В Івано-Франківську розшукали 16-річну Анастасію Галій, яка зникла майже добу тому. Вона перебуває у реанімації.

Випадкові перехожі побачили дівчину під мостом на вулиці Незалежності і викликали швидку.

За попередньою інформацією, вона спробувала накласти на себе руки, стрибнувши з мосту через залізничні колії. Дивом дівчині вдалося вижити.

Що кажуть у поліції

Прес-служба Нацполіції Івано-Франківщини підтвердила, що розшук 16-річної Насті припинено, а її місцезнаходження встановлено.

У коментарі журналістам керівниця відділу ювенальної превенції Прикарпаття Алла Бойчук також зауважила, що дівчина перебуває у важкому стані.

– Зараз ми в лікарні з’ясовуємо всі обставини, батьки дівчинки також тут. Дитину обстежують, скликали всіх лікарів. У неї — травми, пов’язані з падінням із моста. Її стан важкий, – заявила Алла Бойчук.

Що могло стати причиною такого вчинку і чи не причетний хтось із оточення до спроби самогубства дівчини, з’ясовує слідчо-оперативна група.

Джерела: Нацполіція, Suspilne, Galka IF