Порадив знахар: в Індії жінка принесла в жертву немовля, щоб зцілити коханого

В Індії жінка втопила 6-місячне немовля, щоб зцілити хворого чоловіка. Таку пораду їй нібито дав знахар.

Інцидент трапився на півдні Індії, у штаті Тамілнад.

Чоловік зловмисниці нещодавно повернувся додому з заробітків і часто хворів. Його дружина звернулася до місцевого мусульманського знахаря, який порадив принести у жертву дитину, не проливаючи крові.

Вночі індійка прийшла до будинку племінника чоловіка та викрала його 6-місячну доньку.

Жінка принесла дитину додому та втопила її у ванній. Тіло дівчинки вона закопала у себе у дворі.

Зловмисницю викрили у вбивстві немовля. Поліцейські ексгумували тіло дитини та направили на розтин.

Нещодавно в Індії затримали чоловіка, який інсценував власну смерть. 36-річного громадянина тимчасово звільнили з в’язниці через пандемію коронавірусу.

Коли індієць дізнався, що незабаром доведеться повертатися, вирішив видати труп іншої людини за свій. Він змовився з дружиною та вбив чоловіка, схожого на себе за зростом і статурою. Згодом жінка впізнала тіло як свого чоловіка.

Однак правоохоронці знайшли відео з камер, де 36-річний чоловік везе труп жертви на велосипеді.

Джерело: India Today